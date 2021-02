Vicino l’annuncio dell’accordo con New Balance: ricavi tra i 3 e i 4 milioni all’anno

La Roma è sempre più vicina all’annuncio del nuovo sponsor tecnico. Nei prossimi giorni, infatti, verrà ufficializzato l’accordo con New Balance, che prenderà il posto di Nike, con cui a luglio è stato risolto anticipatamente il contratto dopo 7 anni di collaborazione. Il direttore marketing Francesco Calvo, come sua ultima mossa visto che ha lasciato il posto (ad ora ancora vacante) per motivi personali, ha chiuso proprio la partnership con l’azienda statunitense che realizzerà quindi il materiale tecnico e le divise da gioco della Roma. Come riporta ‘calciomercato.com’, con New Balance i ricavi saranno tra i 3 e i 4 milioni lordi (a cui bisognerà sottrarre circa 1 milione, ovvero il costo di tutto il materiale tecnico per ogni dipendente), più bassi dei 4 più bonus a stagione di Nike. In compenso, le royalties con NB saranno del 40% circa mentre con la casa del ‘baffo’ erano tra il 7,5% e il 12.