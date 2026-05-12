Caos derby, possibile anche lo spostamento della giornata alle 20,45 di lunedì

Dobbiamo attendere ancora prima di sapere con certezza quando si giocherà il derby di Roma e di conseguenza le gare di Napoli, Milan, Juventus e Como, che come i giallorossi sono impegnati nella corsa Champions. La Lega Serie A ieri ha dato una forte accelerata, decidendo di fare uscire in anticipo rispetto al solito martedì il programma della prossima giornata di campionato: Roma-Lazio e le altre gare per la Champions sono fissate alle 12.30 di domenica 17 maggio. Non hanno aspettato neanche la partita del Napoli, pubblicando il calendario di anticipi e posticipi con un asterisco («Qualora non si rendesse necessaria la contemporaneità, la gara si disputerà domenica alle ore 18»). Peccato che - come riporta la Gazzetta dello Sport -oggi in prefettura si terrà sul tema un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e l’idea sarebbe quella di fare slittare il derby a lunedì 18 maggio. Una decisione condivisa che sembra non escludere l’ipotesi che si possa giocare la sera. È chiaro che prefettura e questura preferirebbero fissare la gara alle 18, ma è possibile che - riconoscendo i potenziali problemi dei tifosi - si prenda in considerazione anche un orario serale, solitamente vietato sempre per problemi di ordine pubblico.