Dobbiamo attendere ancora prima di sapere con certezza quando si giocherà il derby di Roma e di conseguenza le gare di Napoli, Milan, Juventus e Como, che come i giallorossi sono impegnati nella corsa Champions. La Lega Serie A ieri ha dato una forte accelerata, decidendo di fare uscire in anticipo rispetto al solito martedì il programma della prossima giornata di campionato: Roma-Lazio e le altre gare per la Champions sono fissate alle 12.30 di domenica 17 maggio. Non hanno aspettato neanche la partita del Napoli, pubblicando il calendario di anticipi e posticipi con un asterisco («Qualora non si rendesse necessaria la contemporaneità, la gara si disputerà domenica alle ore 18»). Peccato che - come riporta la Gazzetta dello Sport -oggi in prefettura si terrà sul tema un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e l’idea sarebbe quella di fare slittare il derby a lunedì 18 maggio. Una decisione condivisa che sembra non escludere l’ipotesi che si possa giocare la sera. È chiaro che prefettura e questura preferirebbero fissare la gara alle 18, ma è possibile che - riconoscendo i potenziali problemi dei tifosi - si prenda in considerazione anche un orario serale, solitamente vietato sempre per problemi di ordine pubblico.
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Caos derby, possibile anche lo spostamento della giornata alle 20,45 di lunedì
Il compromesso potrebbe essere spostare il derby nell'orario serale, solitamente vietato per problemi di ordine pubblico
Una soluzione che potrebbe sembrare un compromesso, ma che invece non piace affatto alla Lega Serie A, pronta a tenere il punto se si verificasse un qualsiasi slittamento e anche a rivalersi nelle famose “sedi competenti”, tanto da non escludere un ricorso al Tar. Sul tavolo poi l’a.d. Luigi De Siervo ha piazzato un’ipotesi alternativa, sperando che venga valutata anche da chi gestisce la sicurezza a Roma: «Posticipare la finale degli Internazionali», ha detto a “La politica nel pallone” su Gr Parlamento-Radio Rai.
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