Cafu: “Felice per la Conference della Roma. Manca il Mondiale del Brasile”

L'ex giallorosso aggiunge: "Mi manca l'Italia, a gennaio andrò a Milano per complimentarmi con Maldini e poi passerà anche da Roma"

Marcos Cafu da sempre sorride alla vita e al pallone e, anche da quando ha smesso di giocare, le soddisfazioni non mancano. Il suo 2022, finora, è stato pieno di gioie: dallo scudetto del Milan alla Conference League della Roma. "Manca solo il Mondiale del Brasile e poi sarà stato l'anno perfetto. Sono davvero felice per i miei club. Mi manca l'Italia, a gennaio andrò a Milano per complimentarmi con Maldini e poi passerà anche da Roma". Queste sono le parole dell'ex calciatore giallorosso, riportate a La Gazzetta dello Sport.