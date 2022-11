Caesar pararigori e la Supercoppa italiana è giallorossa

Due numero perfetto. È il numero dei rigori parati da Camelia Ceasar alle juventine nella prima Supercoppa italiana dell’era del professionismo ed è lo stesso dei tiri parati alle milaniste nella finale di coppa Italia un anno e mezzo fa, primo storico successo delle ragazze della Roma, scrive Alessandra Bocci su La Gazzetta dello Sport. E così, due più due uguale due trofei in bacheca. «Non è soltanto merito mio, le mie compagne segnano e io paro, è un lavoro di squadra sempre», dice il portiere della Roma. Fatto sta che anche questo successo porta il marchio della romena nata centrocampista all’oratorio e diventata portiere per via del braccio rotto di un compagno. E ora può ancora una volta festeggiare, lei che vive in Italia da quando aveva cinque anni e con il Brescia aveva già vinto tanto. "Ed è bellissimo vincere. Volevamo questa coppa, stiamo lavorando da tanto tempo ed è giusto prenderci un premio per quello che stiamo facendo". Per la Roma prima in classifica in campionato è una conferma dei progressi, per la Juve l’interruzione di un dominio quasi assoluto. Ma il duello fra le due rappresentanti italiane in Champions continua.