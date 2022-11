Benzina azzurra per Zaniolo: la Roma vuole tornare a correrre

D’altronde, se Zaniolo - pur avendo un ematoma tondo di una ventina di centimetri con due buchi in mezzo (ricordino lasciatogli da Dawidowicz del Verona) – gioca ogni tre giorni, la sua mancata convocazione sarebbe stata una scelta tecnica che Mancini non ha mai avuto in animo di fare. Certo, la Roma, come tutti i club di Serie A, non smania di mettere i propri calciatori a disposizione dell’Italia quando non stanno troppo bene, ma pur sottoponendosi a infiltrazioni per non sentire il dolore, Nicolò è in grado di giocare. Proprio per questo l’attaccante ci teneva al ritorno in Nazionale, visto anche le ruggini che si erano accumulate in questo senso negli ultimi mesi. E le parole di Mancini hanno sciolto il muro di silenzi che aveva regnato fra di loro, mettendo le basi per un nuovo inizio. «Contro su di te per il futuro della nostra squadra»», è stato il senso delle parole del c.t.. E il riferimento non era limitato alle amichevoli con Albania e Austria.