Belotti e la maledizione dal dischetto: 10 errori su 36

Diciamoci la verità, la prima volta contro il Torino se la immaginava molto probabilmente assai diversa , scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport . Perché in granata ci ha lasciato un pezzo di cuore , oltre che sette anni della sua vita e della sua carriera calcistica. E perché quel calcio di rigore magari se l’era sognato a lungo, così tanto che quando Djidji ha messo giù Paulo Dybala non ha esitato un attimo ad andare lì a prendersi il pallone. Come dire, "lo calcio io". Andrea Belotti aveva infatti una grande voglia di fare gol , di lasciare il segno, di marchiare la sua prima volta a fuoco contro il suo Torino. Ed invece il destino, beffardo , gli ha voltato le spalle, con quel palo alla destra di Milinkovic-Savic che gli ha strozzato in gola qualsiasi tipo di emozione. "Il rigorista designato non era lui, ma uno che non era ancora tornato in panchina - dice Mourinho – Belotti ha avuto il coraggio di tirare il rigore e l’ha sbagliato, ma almeno lui ha avuto il coraggio di tirarlo".

Già, anche se poi la scelta di mandare il Gallo sul dischetto non è stata certo la migliore del mondo, non fosse altro proprio per l’emozione di tirare un rigore contro la sua ex squadre e ’era anche da mettere in conto la scarsa confidenza che ha lo stesso Belotti proprio con i tiri dal dischetto, come dimostrano in modo inequivocabile anche le statistiche: dieci rigori sbagliati sui 36 calciati finora, con una percentuale d’errore di ben il 27,8% (tra cui ci sono anche 4 pali, compreso quello colpito ieri pomeriggio all’Olimpico). Insomma, Belotti ogni 4 rigori ne sbaglia in media più di uno. Non poco, tanto che sempre i numeri ci dicono che nessuno finora in Serie A ne ha sbagliati più del Gallo dal giorno del suo primo tiro dal dischetto (Fiorentina-Palermo 4-3 del 19 marzo 15).