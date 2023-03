Ballardini l’anti Mou. Roma flop, ora è quinta

La Cremonese non aveva mai vinto in questo campionato, rendendo ancora più epico questo 2-1, scrive Pierpaolo Archetti su La Gazzetta dello Sport Escono da trionfatori Frank Tsadjout e Daniele Ciofani. L’esito non è uno scandalo, la Roma che cercava l’aggancio al secondo posto è sembrata altezzosa, convinta di poter vincere e impreparata all’aggressione alta dei padroni di casa. È andata in sofferenza per lunghi tratti, sia subendo le reti, sia non riuscendo a organizzare per un’ora trame efficaci. Oltre al mancato aggancio, deve registrare il sorpasso della Lazio. Mourinho, espulso per la terza volta, a inizio secondo tempo, ha chinato il capo ancora una volta di fronte a Ballardini, che lo aveva eliminato in Coppa Italia a inizio mese, sempre con questo risultato.