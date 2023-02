Cremonese-Roma 2-1 LE PAGELLE: Rui mai un prodigio. Grigiore Pellegrini

Aspettarsi una parata importante sta diventando un’utopia. Al primo tiro il portoghese cade giù, come capita spesso. Eppure non sembrava uno di quei tiri alla Roberto Carlos vecchie maniere anche se improvviso. Il disastro lo combina nel finale, non tanto perché butta giù Okereke ma perché tarda l’uscita. Para il rigore? Ma quando mai.