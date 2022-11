Andrea Icardi esalta Volpato: “Dribbling, tocco e tiro. Il futuro della Roma”

Del resto, la sua è una storia fatta di sfide, fin da quella di nonno Sergio (che gli ha regalato il primo paio di scarpini), che nel 1954 emigrò da Fossalunga (Treviso) verso l’Australia. Lì è nato Oscar, il papà di Cristian, che ha poi messo su famiglia con Claudia, 46 anni, personal shopper che ieri ha festeggiato con un giro in centro con l’altra figlia, Natascia, influencer (Simona vive invece all’estero). Con loro Volpato vive all’Axa, nella villa di Totti, che subito dopo la partita gli ha fatto una dolce telefonata: "Sono contento che abbia segnato. Felice per lui e per la vittoria della Roma". Papà Oscar invece vive in Veneto, dopo essersi separato da Claudia. Ma segue spesso il figlio. Come la mamma e le sorelle. «Sei il mio campione, ti amo», gli ha scritto Claudia dopo Verona.

Ma dove è iniziata la favola di Volpato? In Australia, all’Ac Milan Sydney, la scuola calcio gestita da Andrea Icardi, il trottolino di centrocampo ex Milan, Atalanta, Lazio e Verona. E Icardi è il primo a non essere sorpreso. "Cristian l’ho visto crescere, è venuto da noi che aveva 8-9 anni – dice dagli Emirati Arabi – Si vedeva già allora che aveva capacità importanti, lo facevo giocare 2-3 anni sotto età. All’epoca era un po’ esile, ma riusciva a far cantare il pallone. E gli dicevo: “Cristian, mettiti lì, queste sono le chiavi del centrocampo: gioca come sai, pensaci tu”. Purtroppo oggi nel calcio si deve giocare a uno o due tocchi, ma quando trovi calciatori così creativi non puoi limitarli, devi lasciarli liberi di inventare".