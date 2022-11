Zaniolo torna in azzurro dopo otto mesi

Un amore tornato ad essere corrisposto quello tra Nicolò Zaniolo e la Nazionale, scrive Marco Juric su Il Tempo. Il 22 giallorosso, insieme a Bryan Cristante, è stato convocato dal ct Mancini per le due amichevoli contro Albania (16novembre) e Austria (20 novembre). Una chiamata arrivata otto mesi dopo l’ultima volta. La convocazione è arrivata in serata, dopo l’esclusione non senza polemiche del settembre scorso. Con la speranza che questo malinconico tour di amichevoli tra gli esclusi in Qatar sia, per l’Italia e Zaniolo, un modo per voltare pagina. Soprattutto per chi ha lasciato un ginocchio per la Nazionale, perdendo l’occasione di vincere l’Europeo e da due anni combatte con infortuni e scelte tecniche. Dalla maledetta sera di Amsterdam del settembre 2020, Zaniolo ha giocato con l’Italia 76 minuti in totale. Mezz’ora nell’assalto Mondiale alla Svizzera dell’estate 2021 e un tempo nell’inutile amichevole post Macedonia con la Turchia di marzo. Attorno 32 partite della Nazionale in cui Nicolò è stato spettatore da casa. Domenica il ritorno a Coverciano insieme ai 31 convocati da Mancini.