Zaniolo regala 20.000 euro ai terremotati

Nicolò Zaniolo al Galatasaray vestirà la maglia numero 17, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. L'attaccante ha voluto omaggiare un giovane tifoso di 17 anni deceduto in seguito al sisma che si è verificato tra Turchia e Siria nei giorni scorsi. Il calciatore, insieme al club turco, ha infatti voluto rendere tributo a Muhammed Emin Ozkan, che solo qualche giorno prima della catastrofe aveva pubblicato sui social un video delle migliori giocate dell'ex Roma. "Sono molto dispiaciuto per Muhammed e per il popolo turco, io ho dato il mio contributo, facciamolo tutti, stiamo tutti insieme e più forti di prima", così tramite un filmato su Twitter sul profilo ufficiale del Galatasaray Zaniolo ha voluto dimostrare il suo sostegno alle vittime del terremoto con una donazione di 20 mila euro. «Ogni volta che giocheremo, lo faremo per te», invece il commento del club. Nella giornata di ieri, inoltre, Zaniolo, dopo il primo allenamento con la sua nuova squadra al centro sportivo Florya Metin Oktay, si è diretto insieme a Juan Mata e Sergio Oliveira al parcheggio del Nef Stadium - che dopo la sospensione di tutte le competizioni nazionali sportive, si è trasformato in un centro di accoglienza per tutti i bisognosi e i rifugiati - aiutando lo staff del club a scaricare materie prime e kit di pronto soccorso.