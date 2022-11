Wijnaldum torna in gruppo a Natale

“Non so se Wijnaldum sarà pronto alla ripresa del campionato a gennaio". Questa frase di Mourinho al termine del derby ha messo in agitazione i romanisti, spaventati da un possibile ritardo nel rientro dell’olandese. Ma in realtà, scrive Alessandro Austini su Il Tempo, la tabella di recupero aggiornata di Gini prevede il suo ritorno in gruppo intorno alla fine di dicembre, probabilmente dopo che la squadra tornerà dal Portogallo.