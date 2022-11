Un attimo di Joya

Un mese e due giorni dopo l'infortunio riecco Dybala finalmente in gruppo. Ieri si è allenato e ha svolto anche allenamento individuale

Eravamo rimasti ad un rigore da tre punti segnato contro il Lecce diventato subito amarissimo, scrive Alessandro Austini su Il Tempo. Quel tiro è costato a Dybala una lesione muscolare e alla Roma la perdita del suo giocatore migliore. Un mese e due giorni dopo rieccolo finalmente in gruppo. Ieri si è allenato e ha svolto anche allenamento individuale. Nella stessa giornata è arrivata anche la notizia che aspettava: la convocazione al Mondiale. Per l’Argentina è stato decisivo il colloquio della Joya con lo staff e il tecnico che sono stati rassicurati anche dai medici della Roma.

Oggi ci sarà la seduta di rifinitura con la Roma e domani l’ultima gara all’Olimpico contro il Torino. Mourinho e Dybala si confronteranno per concordare le modalità di utilizzo del ragazzo che è pronto a giocare uno spezzone di gara. Dybala non vuole correre rischi ma allo stesso tempo deve dare dimostrazione della sua guarigione in campo.