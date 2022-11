Totti triste: “I Mondiali senza l’Italia sono come Roma senza il Colosseo”

Totti superstar. A Dubai come Ambassador della Serie A per i Globe Soccer Awards, l’ex-capitano della Roma è in grande spolvero scrive Massimiliano Vitelli su Il Tempo. Accanto a lui, sul red carpet, Noemi Bocchi, la donna che ha sostituito Ilary nel cuore del romanista. Per la nuova coppia prima uscita ufficiale e i flash dei fotografi impazziscono. I due, elegantissimi e molto disponibili, si concedono volentieri, poi Totti dice la sua sull’assenza degli Azzurri a Qatar 2022 e lo fa con la solita schiettezza. «I Mondiali senza l’Italia sono come Roma senza il Colosseo – dichiara – è un fatto inusuale e più che negativo». E a chi gli chiede un pronostico risponde così. «Francia, Argentina, Brasile, Germania e Spagna – non ce n’è una in particolare, può succedere di tutto». Intanto, a 48 ore dal fischio d’inizio, proprio tra le big ci sono due Nazionali in allarme. La Francia è alle prese con più di un problema. Dopo i cori razzisti a Mbappé, un’altra polemica investe il gruppo di Dechamps. Nello spogliatoio il caso Camavinga. Il centrocampista del Real Madrid ha fatto fuori con un’entrataccia Nkuku dal Mondiale (sostituito da Muani) e diversi compagni non l’avrebbero perdonato. Non sta meglio l’Argentina di Scaloni, che deve ancora valutare le condizioni di Correa, alle prese con problemi al ginocchio sinistro. Già tagliato il viola Nico Gonzalez per infortunio, convocato Angel Correa dell’Atletico. Forfait anche di Manè del Senegal.