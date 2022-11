Torino e Qatar: scatta il piano di Dybala

Oggi la Joya tornerà ad allenarsi in gruppo per essere convocato e giocare uno scampolo di partita contro i granata domenica

Meno tre e poi Dybala saprà. Esattamente i giorni che lo separano dalla convocazione con la Nazionale argentina per il Mondiale, scrive Marco Juric su Il Tempo. Nel mezzo le poche ore ancora romaniste, in cui si capiranno meglio i progressi fisici dopo l’infortunio di un mese fa. Oggi la Joya tornerà ad allenarsi in gruppo per essere convocato e giocare uno scampolo di partita contro il Torino domenica.