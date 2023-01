Tifosi contro Nicolò: “Zaniolo traditore”

Quella tra i tifosi della Roma e Zaniolo è una frattura ormai insanabile. La scorsa notte, come riporta Il Tempo, sul ponte che affaccia al Colosseo, è apparso uno striscione contro il numero 22 giallorosso, che recitava: "Zaniolo traditore, m....a senza onore!", reazione scaturita dopo le parole di Mourinho in conferenza stampa. Nella giornata di ieri inoltre, davanti al centro sportivo di Trigoria è apparsa un'ulteriore scritta, che prendeva di mira anche la mamma del giocatore in passato al centro delle polemiche. Infine è stato esposto uno striscione ironico per il giallorosso, che recitava: "Rispetto per Zaniolo".