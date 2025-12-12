Svolta Ferguson

La notte di Ferguson. A Glasgow vince ancora la Roma che dopo il successo di novembre sui Rangers schianta anche il Celtic con un tris firmato dall'irlandese in grande spolvero. Gasperini ne cambia cinque, la Roma parte forte. Arriva un'altra vittoria europea, la terza di fila con la serie che si era aperta a Glasgow e sempre in Scozia si chiude anche il 2025 nelle coppe per la Roma che tornerà in campo il 22 gennaio 2026 all'Olimpico con lo Stoccarda. Lo scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Battere i tedeschi permetterebbe ai giallorossi di mettere una seria ipoteca sugli ottavi senza passare dai play-off. Gasp torna con qualche speranza in più dal Celtic Park con un Ferguson scintillante e le buone prestazioni di El Shaarawy, Rensch e Pisilli.