Caccia all’attaccante: Zirkzee resta in pole

Gasperini ha avviato il conto alla rovescia. Mancano tre settimane precise all'apertura della finestra di mercato di gennaio. Una sessione in cui il tecnico di Grugliasco attende i rinforzi necessari per difendere la posizione in campionato e portare avanti il cammino in Europa. Le richieste sono chiare: il famoso esterno sinistro offensivo cercato a lungo in estate, un centravanti e anche un difensore centrale. L'obiettivo principale è Zirkzee: i contatti sono avviati da tempo, ma il club inglese ancora non ha aperto al trasferimento. La volontà della Roma è quella di prelevare l'olandese in prestito con diritto di riscatto. Sullo sfondo Yuri Alberto, ma la richiesta di 30 milioni sembra chiudere ogni tipo di velleità. Lo scrive Gabriele Turchetti su Il Tempo. Ad uscire potrebbe essere Ferguson, mai pienamente convincente nel corso della sua breve esperienza nella Capitale. Esiste, per il centravanti, la possibilità di ritornare al Brighton a gennaio, anche se la Roma non ha nessuna clausola per interrompere il prestito in anticipo. La partenza di Pisilli non è scontata: Gasp lo apprezza nonostante il minutaggio ridotto e non vorrebbe farlo partire.