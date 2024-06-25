Smalling può stappare il mercato in uscita della Roma. Il difensore inglese è tra i primi nomi sulla lista dei partenti stilata dal trittico Souloukou-Ghisolfi-De Rossi, peccato che il mercato non offra, al momento, alcuna opportunità di uscita, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Poco più di un anno fa l'ex Manchester United rinnovava il proprio contratto con i giallorossi per ulteriori due stagioni, ma le sole dodici presenze collezionate in tutta la scorsa annata sommate ad un ingaggio pesantissimo costringono la dirigenza romanista a riflessioni sul futuro. Poche garanzie dal punto si vista fisico e l'incognita delle ultime prestazioni complicate lo vedono lontano dalla Capitale. Di offerte al momento non ce ne sono, e le voci sull'Arabia non si sono ancora concretizzate, ma l' allungarsi della tempistica dell'uscita del centrale, mette nei guai il mercato dei difensori in casa Roma. Dal destino di Smalling, infatti, dipende l'eventuale arrivo di Hummels, già valutato positivamente dal club. Ma che senza la cessione del "collega" non potrebbe arrivare per costi ed età. Il tedesco si sta guardando intorno in giro per l'Europa, ma non attenderà all'infinito la Roma che pure rappresenterebbe una ipotesi allettante per uno dei difensori più forti dell'ultimo decennio della Bundesliga. Inoltre, in stand-by c'è anche la situazione legata a Llorente: lo spagnolo vorrebbe tornare a Roma per restarci, e non in prestito come potrebbe ancora fare Ghisolfi grazie alla clausola del Leeds, ma ci vogliono almeno 4.5 milioni per il suo cartellino oltre all'ingaggio da spalmare su due-tre anni.