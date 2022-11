Sbarca Solbakken: all’inizio della settimana prossima arriverà a Roma

Uno in più. Ola Solbakken sarà il primo rinforzo della Roma nel 2023 e nei prossimi giorni metterà intanto il suo “autografo” sul contratto fino al 2027 concordato da tempo con i giallorossi scrive Alessandro Austini su Il Tempo. L’attaccante, che ha già salutato tutti al Bodo Glimt e si svincolerà il prossimo 31 dicembre, al momento è impegnato con la nazionale norvegese (che non è qualificata ai Mondiali): oggi amichevole a Dublino con l’Irlanda, domenica c’è la sfida a Oslo con la Finlandia. Poi sarà tempo di volare in l’Italia. Tiago Pinto lo aspetta a Trigoria all’inizio della prossima settimana per sbrigare le ultime formalità, prima della partenza per la tournée in Giappone, prevista martedì pomeriggio. Anche il gm volerà con la squadra, mentre Solbakken non potrà salire sull’aereo diretto a Tokyo.