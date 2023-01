Roma, ora non ti fermare

Centrata la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, grazie alla gemma di Dybala contro il Genoa, la Roma torna in campo, sempre all'Olimpico, contro la Fiorentina di Italiano, scrive Paolo Dani su Il Tempo. Una Roma che ha la necessità di dare seguito al buon inizio di 2023, per restare aggrappata concretamente all'obiettivo Champions League. La vittoria di misura sul Bologna e la rimonta oltre il novantesimo colta a San Siro una settimana fa, hanno regalato alla squadra di Mourinhonuova linfa per affrontare con maggiore fiducia la seconda parte della stagione. Proseguire il trend positivo (nel quale va certamente inserita anche la vittoria in Coppa Italia) diventa decisivo in un momento delicatissimo della stagione, dove anche le contendenti dei giallorossi non brillano per continuità. Fino alla ripresa delle coppe europee, infatti, tolta la difficile trasferta di Napoli in programma a fine gennaio, i giallorossi hanno un calendario che sulla carta non presenta sfide proibitive.