Non solo direttore sportivo e rinnovi. Al centro dei discorsi tra Gasperini e i Friedkin c'è anche la riorganizzazione dello staff tecnico e medico col quale è sorto più di un problema in questa stagione. Il grande favorito a diventare il nuovo responsabile dello staff medico è Riccardo Del Vescovo, già presente a Trigoria tra il 2015 e il 2020 come scrive il Tempo. La sua candidatura starebbe prendendo quota nell’ambito dei cambiamenti richiesti per la prossima stagione. Il club è infatti intenzionato a intervenire in maniera significativa sul comparto sanitario, uno dei temi ritenuti centrali nella programmazione futura. In ballo ci sono anche altre candidature e comunque è una decisione che non necessita di priorità. Poi c'è la scelta del responsabile del vivaio. Che potrebbe essere strettamente collegata a quella del prossimo direttore sportivo e per questo motivo servirà ancora un po’ di pazienza prima della fumata bianca. Di certo non tornerà Tarantino per il quale i discorsi si sono interrotti dopo la decisione di rimuovere Ranieri e Massara.