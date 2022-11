Roma balla con i suoi lupi

Roma-Ludogorets una gara da dentro o fuori. In caso di pareggio o sconfitta sarà terzo posto e retrocessione in Conference League. E Mourinho non ha altro obiettivo che la vittoria: “Noi giochiamo con un solo risultato, ma magari è meglio. Sappiamo che dobbiamo correre rischi ma sappiamo anche che non abbiamo uno stadio piccolo dietro di noi. L’ambizione non è vincere di nuovo la Conference League, ma andare ai playoff anche se ci saranno squadre fatte per vincere la Champions. È lì però che vogliamo andare. Non pensiamo a nessun altro, a nessun’altra partita“.