Riunione per lo stadio a Pietralata. Il 4 novembre si va in Comune

Conto alla rovescia per il 4 novembre, quando l’A.S. Roma spiegherà i dettagli del progetto dello stadio a Pietralata durante una riunione presso il dipartimento comunale Urbanistica. Alla seduta, convocata nell’ambito della conferenza dei servizi, sono invitati tutti i soggetti tenuti a esprimere un parere ed è prevista la presenza dell’assessore capitolino Maurizio Veloccia. Non sarà possibile accedere alla seduta che, scrive Il Tempo, potrebbe essere trasmessa in diretta streaming. Numerosi i dettagli già emersi sul progetto giallorosso: dai costi di costruzione, stimati in 582 milioni, alla capienza complessiva (da 55mila fino a 62mila persone). La società ha pianificato anche la realizzazione di 4.044 posti auto e di una serie di servizi aggiuntivi, tra cui aree verdi; campi da calcetto, basket, tennis e padel. Previsto anche un asilo aperto tutta la settimana. Da sciogliere ci sono ancora diversi nodi, a partire da quelli relativi agli espropri dei terreni su cui costruire l’arena. Club e Comune, tuttavia, per il momento sono ottimisti.