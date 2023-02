Priorità Salisburgo

Una notte per non abbandonare il sogno europeo, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. La Roma di José Mourinho si gioca gli ottavi di finale di Europa League all'Olimpico, dove sarà chiamata a rimontare la sconfitta subita all'andata in casa del Salisburgo. "I ragazzi vorranno vincere l'eliminatoria e non ho dubbi che avremo l'atteggiamento giusto, questa squadra mi sorprende quando non ce l'ha. Con tutte le nostre limitazioni, diamo sempre il massimo e per questo non ho dubbi che chiunque scenderà in campo darà il massimo a prescindere dai problemi fisici. Gli occhi dei ragazzi sono quelli di chi vuole fare bene" dice Mourinho in conferenza stampa. E sul futuro suo e della squadra dice: "Io penso solo alla partita col Salisburgo".