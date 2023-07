Primo test a Trigoria per la Roma di Mourinho

Domani i giallorossi affronteranno in amichevole la Boreale, club romano che milita in Eccellenza

Domani la prima amichevole stagionale con la Boreale . Al Fulvio Bemardini la squadra di Mourinho disputerà alle 10.30 il primo test in vista del prossimo campionato contro la squadra che milita in Eccellenza, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo.

Il match sarà aperto alla stampa, a differenza dello scorso anno, quando i primi incontri estivi si erano disputati a porte chiuse. Non sarà l'unico test che i giallorossi affronteranno prima di partire per il Portogallo il prossimo 22 luglio .

Il giorno precedente alla partenza, infatti, Dybala e compagni affronteranno alle 10.30, sempre a Trigoria, il Latina, squadra di Serie C. Nella giornata di ieri inoltre è stata ufficializzata anche una delle tre amichevoli che si svolgeranno in Algarve. In terra lusitana, infatti, h Roma affronterà il 26 luglio alle ore 20 locali (21 orario italiano) il Braga all'Estadio Municipal di Albufeira, impianto che ha ospitato già i giallorossi nei passati ritiri. Ancora da confermare gli altri due test, con l'ultimo che potrebbe essere contro il Farense, squadra della Primera Liga portoghese, come anticipato dalla lavagna degli uffici di Trigoria inquadrata da un video di Mourinho su Instagram ,