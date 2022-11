Non convocato, Karsdorp vola in Olanda

Un volo per Amsterdam lasciandosi Roma alle spalle. Non è stata una domenica come le altre quella di Karsdorp,non convocato da Mourinho per la sfida con il Torino a seguito della pesante rottura andata in scena a Reggio Emilia, e partito all’ora di pranzo alla volta di Amsterdam in compagnia della moglie e i due figli, come riporta Filippo Biafora su Il Tempo.