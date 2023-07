Mourinho studia le fasce

Mourinho lavora sulle fasce . Uno dei problemi principali della Roma della scorsa stagione sono stati infatti i pochissimi bonus arrivati proprio dai quinti di centrocampo, scrive Matteo Cirulli su il Tempo. Analizzando i numeri dello scorso campionato si può notare come l'apporto degli esterni sia stato insufficiente. Escludendo El Shaarawy , che ha doti prettamente offensive e che spesso è stato utilizzato anche come seconda punta, gli esterni della Roma hanno fruttato solamente 4 gol e 8 assist, pochi considerando la mole di partite disputate dai giallorossi lo scorso anno (55). La maggior parte di questi sono arrivati dalla fascia sinistra, grazie a Spinazzola, il migliore in questa particolare classifica.

Il terzino italiano ha infatti realizzato 2 gol e 6 assist. Dietro di lui c'è Zalewski, realizzando 2 reti e fornendo 1 passaggio vincente ai suoi compagni. Gli ultimi due sono Celik e Karsdorp. Il turco, considerato incedibile dalla società, ha realizzato solamente un assist nelle 34 gare disputate questa stagione, mentre Karsdorp, per il quale ci sono contatti con club francesi e arabi, ma ancora nessuna offerta è arrivata alla società, è rimasto fermo a zero in 18 gare. Da non considerare invece Reynolds in prestito al Westerlo e in uscita, per il quale la Roma ha rifiutato l'offerta di 3,5 milioni più il 20% sulla futura rivendita da parte del club belga. Ed è proprio su quel lato che Mourinho ha chiesto un rinforzo, che nella giornata di ieri ha effettuato le visite mediche e sarà, molto probabilmente, il nuovo proprietario della fascia destra. "Sono orgoglioso di entrare a far parte di questo club storico" ha dichiarato Kristensen. Intanto, ieri la Uefa ha annunciato che la Roma è stata conforme agli obiettivi del Fair Play Finanziario relativi al bilancio chiuso il 30 giugno 2022.