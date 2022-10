Mourinho studia la Roma orfana di Dybala

Lo Special One è conscio di aver perso una pedina quasi insostituibile, mentre il giocatore rischia di non prendere parte alla spedizione albiceleste in Qatar. Tutto dipenderà dall’esito degli esami strumentali in programma nelle prossime ore. In attesa di conoscere l’entità della lesione subita dall’ex juventino, al Fulvio Bernardini il resto della squadra sta continua a preparare la sfida di domani in casa del Real Betis. Alle 10.30 Pellegrini e compagni scenderanno in campo per la seduta di rifinitura, prima di volare in Spagna dove – alle 19 – Mourinho interverrà in conferenza stampa insieme a Roger Ibanez.