Mou scopre Camara

L'ex Olympiakos si sta confermando come l'uomo giusto per rimpiazzare Wijnaldum

Redazione

In attesa di risolvere il problema dei gol segnati, José Mourinho continua a studiare una soluzione per equilibrare e rendere più dinamico il centrocampo della sua Roma, scrive Paolo Dani su Il Tempo. La chiave di volta sembra essere Mady Camara che, dopo quasi due mesi di ambientamento a Trigoria, ha iniziato a tirar fuori le doti che avevano spinto il gm Pinto e la squadra di scout giallorossi ad indicare l'ex Olympiakos come l'uomo giusto per rimpiazzare Wijnaldum. In attesa del rientro in campo dell'olandese, ma non solo. Il guineano infatti rappresenta una soluzione preziosa non solo per raddoppiare sulle seconde palle, ma anche per inserirsi da dietro nelle difese avversarie come successo al Villamarin in occasione del gol di Belotti arrivato proprio grazie ad un suo assist. Caratteristiche che il classe '97 ha iniziato a mostrare nelle ultime tre gare disputate contro Betis, Sampdoria e Napoli.

E adesso, anche in vista della trasferta di Helsinki, Camara parte favorito per un posto in mediana vicino a Cristante. Matic infatti, come rivelato dallo Special One, non è al meglio e nell'ultima gara di campionato ha garantito soltanto 20' di autonomia. Il serbo infatti sta ancora gestendo una botta subita durante la trasferta in Spagna. Ma a tenere in ansia il tecnico in vista della trasferta di Europa League ci sono soprattutto le condizioni di Pellegrini.

Il capitano giallorosso è uscito malconcio dalla sfida con il Napoli, lamentando il solito fastidio al flessore. L'intenzione del giocatore è comunque quella di rispondere presente, ma soltanto oggi si capirà se il numero 7 sarà in grado di scendere in campo in Finlandia.

Da monitorare anche lo stato di forma di Karsdorp, uscito con le pile scariche - e una borsa del ghiaccio sul ginocchio - dalla sconfitta con gli uomini di Spalletti. Se l'olandese non dovesse farcela, verrebbe sostituito da Zalewski sulla corsia destra (ieri il numero 59 è tornato a disposizione), se invece Karsdorp dovesse rispondere presente - e Mourinho decidesse di far riposare Pellegrini - il classe 2002 potrebbe anche essere avanzato alle spalle di due tra Abraham, Belotti e Shomurodov.

A sinistra invece chance in vista per uno tra El Shaarawy e Vina, con Spinazzola pronto a usufruire di un turno di riposo. Possibile turnover anche in difesa: dopo aver fatto gli straordinari nell'ultimo mese e mezzo, Smalling potrebbe anche iniziare il match in panchina. Kumbulla infatti è completamente ristabilito e scalpita per tornare a giocare una gara dal 1'.

Oggi intanto, prima di imbarcarsi per Helsinki dall'aeroporto di Fiumicino, i giallorossi svolgeranno la seduta di rifinitura sul campo Amadeo Amadei di Trigoria. Alle 18.30 italiane (19.30 locali), José Mourinho e Nicola Zalewski interverranno in conferenza stampa.