Mou: “La stanchezza non è una scusa”

"La scusa della stanchezza non esiste", così Mourinho ha esordito nel post-partita di Cremonese-Roma, come riporta Matteo Cirulli su Il Tempo. "Abbiamo giocato giovedì e oggi è martedì, quindi quel tipo di scusa non può esistere - ha poi aggiunto - siamo stati sfortunati perché con una palla e mezza abbiamo con-cesso due gol".