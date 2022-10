Matic fuori. Celik torna per la panchina

A centrocampo confermata la coppia Camara-Cristante. Sulla trequarti si rivedrà Zaniolo

Celik sì, Matic forse. La ripresa degli allenamenti a Trigoria ha restituito a José Mourinho il terzino turco, out dalla gara d'andata contro il Betis, che ieri ha lavorato insieme al resto del gruppo con una vistosa fasciatura sul ginocchio destro, come riporta Il Tempo.

L'ex Lille aveva riportato una lesione al collaterale mediale in seguito ad uno scontro involontario con Mancini e, dopo 16 giorni ai box, oggi partirà con la squadra. Sul volo che porterà la squadra a Verona ci sarà anche Ibañez, completamente ristabilito dopo l'indisposizione che gli aveva impedito di scendere in campo ad Helsinki. Resta invece da sciogliere il dubbio Matic.

Ieri il serbo, alle prese con un problema all'adduttore, ha svolto soltanto lavoro differenziato e oggi si capirà se al Bentegodi potrà andare almeno in panchina. In ogni caso sembra difficile che il centrocampista possa scendere in campo.

Chi invece spera di tornare ad avere una chance dal 1' nel suo vecchio stadio è Kumbulla: tutto dipenderà dalle sensazioni di Smalling che, mai come quest'anno, sembra essere una pedina difficilmente sostituibile.

Ballottaggio anche a sinistra, dove Zalewski potrebbe prendere il posto di Spinazzola: il polacco sta attraversando un momento positivo e lo Special One sembra intenzionato a dargli continuità. Con il classe 2002 nel suo «ruolo originario», a destra tornerà Karsdorp. Nessun cambio invece in mediana, con la coppia Cristante-Camara pronta ad iniziare il match dal 1' per la quarta gara consecutiva. Sulla trequarti invece si rivedrà Zaniolo - dopo aver scontato il secondo turno di squalifica in Europa - vicino a Pellegrini.

Davanti confermato Abraham, rigenerato dalla rete in Finlandia e a caccia di ulteriori segnali positivi. Nel frattempo Dybala prosegue nella rincorsa verso il Mondiale in Qatar: la Joya, che negli ultimi giorni ha alternato lavoro in palestra ad esercizi sul campo, la prossima settimana si sottoporrà ad una nuova risonanza per conoscere lo stato della lesione al retto femorale