Mancini: “Avete visto? Siamo più forti di loro”

Una convinzione che la squadra giallorossa non ha perso neanche dopo essere passata in svantaggio, come racconta Gianluca Mancini nel post partita: “Dopo l’Atalanta avevamo l’impressione di aver fatto la partita migliore della stagione. Siamo venuti a Milano consapevoli di potercela giocare, anche quando abbiamo subito il gol di Dzeko in fuorigioco. Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. Facendo partite così porti a casa risultati".