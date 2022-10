Maledizione Dybala: lesione confermata e Mondiale a rischio

Né la Roma, né l’entourage del calciatore hanno voluto comunicare l’esatto grado della lesione, ma siamo più vicini – se non addirittura oltre – al secondo che al primo. Questo significa che Dybala non giocherà altre partite con i giallorossi nel 2022 e che rischia di saltare il Mondiale.

Sulla partecipazione alla rassegna in Qatar ci sono ancora speranze, il giocatore ha iniziato la riabilitazione e il muscolo starebbe reagendo bene a questi primissimi giorni post-incidente, ma il punto lesionato è vicino a quello di un precedente infortunio, dove il tessuto è meno elastico per via della cicatrice. Così, dopo giorni non privi di tensione fra le parti, è stata concordata una comunicazione stringata della diagnosi senza aggiungere troppi dettagli, anche per cercare di contenere l’eco della notizia in Argentina.