Le giallorosse ospitano la Sampdoria

Dopo il trionfo in Supercoppa italiana, la As Roma femminile torna oggi a giocare in campionato

Redazione

Parola d’ordine, guardare avanti. Dopo il trionfo in Supercoppa italiana, la As Roma femminile torna oggi a giocare in campionato, scrive Massimiliano Vitelli su Il Tempo. Al Tre Fontane (inizio ore 12.30, diretta TimVision) arriva la Sampdoria, un impegno che nasconde diverse insidie. Mister Spugna sa bene che è il momento di tenere alta l’attenzione. "Il trofeo è in bacheca, siamo tutti contenti, ma dobbiamo concentrarci sulla prossima partita – spiega – è un bel periodo, stiamo vincendo tante partite, dobbiamo continuare a farlo senza distrazioni".

L’avversaria è a ridosso della zona scudetto. "Dalla scorsa stagione la Samp sta facendo un bellissimo percorso – sottolinea Spugna – la sua posizione in classifica non mi stupisce". Dopo le soste per gli impegni delle Nazionali c’è sempre pericolo. "Molte calciatrici hanno disputato due partite a distanza di pochi giorni – prosegue – dovremo fare delle valutazioni sul loro stato di stanchezza".

Anche al termine della gara di oggi non ci sarà tempo per riposare. La Roma, infatti, tornerà in campo già mercoledì, quando al Francioni di Latina ospiterà alle 21 il Wolfsburg, gara valevole per la seconda giornata di Champions League.