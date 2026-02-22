Juan: “Malen può portare la Champions. Il ritorno di Totti? Sarebbe fantastico”

L'ex difensore giallorosso: "Si vede l'impronta di Gasperini. è sempre stato un grande allenatore. Noto una squadra competitiva e intensa. Wesley è simile a Cafu"

Redazione 22 febbraio 2026 (modifica il 22 febbraio 2026 | 09:24)

Juan, ex difensore della Roma tra il 2007 e il 2012 e oggi coordinatore tecnico del Brasile, ha rilasciato un'intervista a Il Tempo parlando anche del lavoro di Gasperini e della crescita del suo connazionale Wesley. Di seguito le sue parole:

Che idea si è fatto di Gasperini? "E' sempre stato un grande allenatore, ha fatto un lavoro impressionante all'Atalanta e sta costruendo una Roma con il suo stile, una squadra molto competitiva e intensa".

Si aspettava un inserimento del genere da Wesley? "Lo conosco bene perché è cresciuto nel Flamengo e all'epoca lavoravo lì. Quando ha lasciato il Brasile era già un giocatore di alto livello. Le sue caratteristiche sono adatte al gioco di Gasperini. E' un ragazzo dalle capacità fisiche molto elevate, che sicuramente crescerà sotto tutti gli aspetti giocando nel campionato italiano e a livello europeo. Ha doti fisiche simili a Cafu, ma lui è una leggenda mondiale e quindi difficile da paragonare a chiunque".

Con Malen la Roma può arrivare in Champions? "Lui è un grande giocatore, che segna con facilità. Aver iniziato bene, conoscendo l'ambiente di Roma, gli avrà dato grande fiducia. Può continuare a fare la differenza".

Cosa ne pensa del ritorno di Totti alla Roma? "Sarebbe fantastico, perché sappiamo tutti quanto ama la squadra e quanto rappresenta per la città".