Roma per l’allungo

Un solo chiodo fisso in testa: la qualificazione alla Champions League. La Roma ospita stasera all'Olimpico la Cremonese di Nicola con un Gasperini che alla vigilia non si nasconde e non indossa alcuna maschera, tenendo ben in alto l'asticella degli obiettivi stagionali. Il tecnico spazza via ogni alibi e non ha alcun timore di caricare la propria squadra di responsabilità e pressioni. Lo scrive Filippo Biafora su Il Tempo. I punti della sfida con la Cremonese pesano tanto visto che, approfittando del ko della Juventus, la Roma ha la chance di mettere quattro punti tra sé e il quinto posto. Saranno Pellegrini e Zaragoza a giocare in appoggio di Malen. Buone notizie per Gasp arrivano da Hermoso, Wesley e Koné, tutti pronti a giocare dal 1'. Senza troppi calcoli su acciacchi e diffide. La direzione è tracciata da Gasp, senza giri di parole. Ma la Champions non aspetta nessuno.