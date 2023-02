Il vero rinforzo di Mourinho: Wijnaldum cresce a vista d’occhio

Il sorriso contagioso e l’allegria di chi sta per riassaggiare il campo dopo mesi difficili. Gini Wijnaldum è pronto a “esordire” per la seconda volta con la maglia della Roma. Ieri mattina prima dell’allenamento il centrocampista olandese è stato immortalato dai social del club, augurando il “buongiorno a tutti” in perfetto italiano. L’ex Liverpool, dopo aver respirato l’aria dell’Olimpico accomodandosi in panchina nel match di Coppa Italia contro la Cremonese, è ormai lanciato verso la convocazione anche in campionato. Dopo aver ripreso a lavorare con il gruppo all’inizio della scorsa settimana, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo, pochi giorni fa è stato testato contro la Primavera, dando ottimi segnali. Domani contro il Lecce Mourinho potrebbe dargli spazio a gara in corso: dipenderà molto dal punteggio, ma aumenta la fiducia sull’impiego di Wijnaldum nel finale di partita. Qualche minuto da mettere nelle gambe in vista della trasferta europea di giovedì prossimo a Salisburgo. Se l’olandese dovesse entrare al via del Mare e ricevere buone risposte dai propri muscoli, non è da escludere una titolarità in Europa League, nella gara d’andata del playoff contro il club austriaco.