Wijnaldum è pronto: in panchina a Lecce

Per uno Zaniolo che esce ci sono due olandesi che tornano, scrive Francesco Balzani su Leggo. A Trigoria è conto alla rovescia per Wijnaldum che ha risposto alla grande a tutti gli ultimi test: dalla partita con la Primavera all'aumento ormai totale dei carichi di lavoro. Gini è pronto, sei mesi dopo quel maledetto infortunio alla tibia che ha spezzato i sogni di mezza estate dei tifosi. Contro il Lecce sabato sarà in panchina, pronto a subentrare e a iniziare a dare una mano nella corsa Champions. A fine stagione Roma e Psg faranno i conti con due opzioni sul tavolo: il riscatto con sconto o il rinnovo del prestito, per il quale però Wijnaldum dovrebbe allungare il suo rapporto coi francesi fino al 2025.