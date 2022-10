Il messaggio di Abraham: “Sono contento alla Roma, ma non puoi sapere il futuro”

Mai dire mai. È il messaggio lanciato da Tammy Abraham nel post partita di Roma-Betis. Prima di lasciare l’Olimpico infatti, scrive Emanuele Zotti su Il Tempo, l’inglese si è fermato in zona mista a per rispondere a chi gli chiedeva di un suo possibile ritorno al Chelsea, in virtù della clausola da 80 milioni che permetterebbe ai Blues di riportarlo in patria già dalla prossima estate: “La mia concentrazione ora è nel fare ciò che ho fatto qui la scorsa stagione. Sono contento alla Roma, la squadra è forte, il mister anche e adoro la città e i tifosi. Sono felice, ma sai non puoi mai sapere cosa riguarda il futuro. Solo Dio lo conosce".