Il cuore non basta

La Roma torna sconfitta da Napoli, ma che peccato, scrive Tiziano Carmellini su Il Tempo. Al Maradona la squadra di Mourinho va sotto, sbanda, poi ritrova lucidità, si rimette in carreggiata e riesce a tornare in partita. Gioca comunque una grande gara al di là del risultato finale. Meritatissimo il gol del pareggio nella ripresa che fa prendere consistenza a un sogno poi infranto a pochi minuti dal triplice fischio di Orsato.

Apre Osimhen con un gol da fantascienza dopo che per un quarto d'ora la Roma era stata ordinata, compatta, senza sbagliare nulla: quasi in controllo, sembrava in grado di giocarsela alla pari a casa della capolista. Un campo sul quale devi fare la partita perfetta se non vuoi uscirne a pezzi.