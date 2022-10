I guai di Mourinho: mal di gol e infortuni

Sia contro gli uomini di Gasperini che in Europa, la Roma ha pagato la troppa mollezza dei suoi attaccanti – e non solo – davanti ai portieri avversari. Gli uomini dello Special One sono primi nella graduatoria delle reti che le squadre avrebbero dovuto realizzare basandosi sulle occasioni create, con 18.55 gol. Sono soltanto 10 invece quelli messi a segno fin qui dagli uomini dello Special One in Serie A.