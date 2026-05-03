Qui si fa la Roma. Dopo lo sbarco di venerdì nella Capitale il vicepresidente giallorosso Ryan Friedkin è pronto a incontrare Gasperini per iniziare a pianificare il futuro, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. I giallorossi, ancora alle prese con la lotta per la Champions, da una decina di giorni hanno visto allontanarsi la figura di Claudio Ranieri e, a breve saluteranno anche il ds Massara. Entro il 30 giugno ci saranno da sistemare i conti con la Uefa relativi al settlement agreement e, inoltre, ci sono almeno tre situazioni di calciatori in scadenza di contratto che vanno chiarite. Per questo il tecnico ha fretta. Tra itemi principali del summit di queste ore, infatti, c'è proprio quello della scelta del prossimo ds da accogliere a Trigoria. I nomi di Manna e D'Amico restano avanti rispetto ad altri profili come Sogliano e Giuntoli, con quest'ultimo al momento non preso in considerazione ma, essendo senza contratto, potrebbe essere pur sempre una soluzione rapida e di ottimo curriculum.
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I giorni di Gasp. Atteso l’incontro con Ryan Friedkin
Molto piu complesso resta il nome di Paratici ormai al centro del progetto Fiorentina. I Friedkin, prima di prendere una scelta così importante si confronteranno con l'allenatore che accetterebbe di buon grado sia D'Amico che Manna. Intanto domani all'Olimpico arriva la Fiorentina per un match importante nella corsa Champions e non solo. Col pareggio del Como, intatti, i giallorossi hanno l'occasione, battendo i viola, di staccare la squadra di Fabregas al quinto posto. Gasperini oggi parlerà in conterenza stampa alle 13.30 e per la sfida di domani ritrova Koné dopo un lungo stop che si candida per una maglia da titolare accanto a Cristante. Ballottaggio con Pisilli (vista la squalifica di El Aynaoui) che dovrebbe partire in posizione più avanzata accanto a Soulé. Ancora dalla panchina, invece, dovrebbe partire Dybala, non ancora al meglio dopo l'operazione al ginocchio.
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