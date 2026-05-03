I giorni di Gasp. Atteso l’incontro con Ryan Friedkin

Qui si fa la Roma. Dopo lo sbarco di venerdì nella Capitale il vicepresidente giallorosso Ryan Friedkin è pronto a incontrare Gasperini per iniziare a pianificare il futuro, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. I giallorossi, ancora alle prese con la lotta per la Champions, da una decina di giorni hanno visto allontanarsi la figura di Claudio Ranieri e, a breve saluteranno anche il ds Massara. Entro il 30 giugno ci saranno da sistemare i conti con la Uefa relativi al settlement agreement e, inoltre, ci sono almeno tre situazioni di calciatori in scadenza di contratto che vanno chiarite. Per questo il tecnico ha fretta. Tra itemi principali del summit di queste ore, infatti, c'è proprio quello della scelta del prossimo ds da accogliere a Trigoria. I nomi di Manna e D'Amico restano avanti rispetto ad altri profili come Sogliano e Giuntoli, con quest'ultimo al momento non preso in considerazione ma, essendo senza contratto, potrebbe essere pur sempre una soluzione rapida e di ottimo curriculum.