Hummels si offre. Ghisolfi Riflette

La Roma valuta il profilo di Mats Hummels. Il centrale tedesco dopo la sconfitta in finale di Champions League ha salutato il Borussia Dortmund con l'intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, rendendosi così disponibile sul mercato e proponendosi anche al club giallorosso, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Il centrale arriverebbe a 0, ma prima di chiudere l'accordo andrebbero valutata la durata del contratto, la spesa per lo stipendio e le commissioni. Attualmente a disposizione del tecnico ci sono Mancini e N'Dicka, i due titolari della stagione da poco conclusa, oltre a Smalling, forte di un ulteriore anno di contratto. C'è poi la situazione legata al prestito di Llorente, che a fine mese tornerà al Leeds. Lo spagnolo ha manifestato la volontà di rimanere nella Capitale ai due club. A Roma rientrerà Kumbulla. L'ex Sassuolo rientra in una lista di esuberi di cui Ghisolfi dovrà occuparsi. Non farà invece parte della prima squadra Buba Sangaré. Il sedicenne, acquistato dal Levante per 1,5 milioni, verrà inserito in Primavera. Totti su DeRossi: "Daniele ha fatto tre mesi ad altissimo livello, gli auguro di diventare il Ferguson della Roma, se lo merita e gli siamo tutti vicini. È giusto che i Friedkin facciano le loro valutazioni, ma penso che Ghisolfi gli metterà a disposizione una rosa competitiva per tornare in Champions, poi quando ci saranno prospettive diverse si potrà ripensare allo Scudetto".