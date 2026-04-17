A carte coperte. Ranieri e Gasperini studiano le mosse per il loro futuro nella Roma. Come due giocatori di poker sul tavolo verde cercano strategie e colpi a sorpresa per ottenere la fiducia definitiva dei Friedkin che, intanto, prendono tempo. È arrivato l'appoggio totale per Gasperini, che oggi non a caso sarà in conferenza stampa a presentare Roma-Atalanta, ma allo stesso tempo la stessa vicinanza di sempre dimostrata anche a Sir Claudio, negli ultimi giorni più silente e meno presente a Trigoria, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Nell'evitare scelte drastiche i Friedkin hanno inviato già da mercoledì il loro uomo di fiducia Ed Shipley a Trigoria. L'amico di vecchia data del presidente che ormai da tempo gestisce i momenti delicati in casa Roma, è chiamato a tentare di prolungare il più possibile la tregua armata tra allenatore e senior advisor. Nelle ultime ore Shipley si è confrontato con le parti in causa raccogliendo dal vivo sensazioni e vibrazioni di Gasp e Ranieri, ormai definitivamente separati in casa con uno scontro che ha scavalcato anche il livello personale. Già dalla scorsa settimana le tensioni con lo staff medico erano aumentate ma nelle ultime ore nel centro sportivo si è arrivati a toni esasperati in una divisione in fazioni molto lontana dall'equilibrio che dovrebbe regnare all'interno della squadra. L'oggetto della discussione è sempre lo stesso: il recupero degli infortunati e, in particolare, quello di Wesley.