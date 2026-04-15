Dover decidere senza voler decidere. Dan Friedkin, che spesso si è reso protagonista di scelte improvvise e talvolta impopolari, stavolta prova a prendere tempo ma di tempo, suo malgrado, non ce n'è. La storia d’amore tra Ranieri e Gasperini, incrinata poche settimane dopo l’arrivo del tecnico a Roma, non può proseguire oltre e probabilmente neanche oltre le prossime ore. Dopo il gelido lunedì e i colloqui che la proprietà ha avuto con i due protagonisti la situazione è chiara: nessuno intende fare un passo per avvicinarsi alla tregua e anzi, in particolare Gasperini, chiede di risolvere la questione in tempi brevi. Da una parte per la fiducia aumentata negli ultimi giorni dopo confronti più fitti con la presidenza, dall'altra per la convinzione di chi ha subito l’affronto a microfoni aperti. Dan riflette nella speranza ormai vana che le acque possano calmarsi visto anche il gelo totale negli incroci che i due hanno all’interno del centro sportivo. Anche perché, per motivi diversi, sia Ranieri che Gasperini rappresentano la strada da seguir tracciata con convinzione all’alba della scorsa estate. E ora tra pressioni per ulteriori confronti da parte del tecnico e il silenzio del senior advisor ogni scenario resta aperto con un temporeggiamento che potrebbe trasformarsi in scelte drastiche in ogni momento.