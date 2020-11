Focolaio Roma a Trigoria

Focolaio Roma. Dopo essere riusciti a contenere i contagi nella prima parte di stagione sono ben sei in cinque giorni le positività rilevate dai tamponi che quotidianamente vengono effettuati a Trigoria, come riporta Il Tempo.

L’ultimo in ordine di tempo a finire sulla lista di chi ha contratto il Covid-19 è Kumbulla, che va ad aggiungersi a Dzeko, Boer, Santon, Pellegrini e Fazio, mentre i tamponi di Calafiori e Diawara sono negativi, così come quelli di tutto il resto del gruppo. Il difensore albanese – prima del referto la sua nazionale aveva cercato di farlo partire in totale sicurezza per farlo aggregare alla rosa di Reja – ha annunciato la notizia tramite un post su Instagram: “Sono risultato positivo, ma per fortuna sto bene e non ho sintomi. Nessuno – il messaggio del giovane centrale – può dirsi totalmente al riparo da questo virus, vorrei quindi sensibilizzare tutti voi ad evitare comportamenti che potrebbero mettere in pericolo la vostra salute e quella degli altri. Un saluto a tutti i tifosi e un pensiero d’affetto a tutte le persone che stanno attraversando un momento difficile. Ci rivedremo presto in campo!“.

Come previsto dal protocollo tutti i giocatori positivi sono stati posti in isolamento: in caso di tampone negativo dopo dieci giorni gli asintomatici potranno uscire dalla quarantena (se restano positivi potranno comunque interrompere l’isolamento dopo ventuno giorni), i sintomatici possono invece tornare alla normalità dopo un periodo di isolamento di almeno dieci giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno tre giorni senza sintomi.

Con uno stato di allerta massimo a Trigoria la società a scopo precauzionale ha deciso ieri alla ripresa degli allenamenti di far lavorare i giocatori disponibili in maniera individuale. Con tale modalità di svolgimento della seduta viene tenuta alta la soglia di guardia e allo stesso tempo resta elevato il profilo del lavoro quotidiano. In casa Roma si valuterà giorno per giorno come procedere, con la squadra di Fonseca che continuerà a sottoporsi a tamponi giornalieri e a seguire l’iter casa-lavoro-casa.

Le buone notizie dall’infermeria sono arrivate da Diawara, tornato ad allenarsi regolarmente (servirà qualche giorno in più a Calafiori) e da Spinazzola, che non ha riportato alcuna lesione all’adduttore della coscia destra. Per l’esterno, costretto al cambio con il Genoa, si tratta di un risentimento e con ogni probabilità sarà a disposizione per il match con il Parma.

Si è rivisto a Trigoria anche Pastore, tornato nella Capitale dopo l’intervento all’anca a Barcellona: “Sto molto bene, ho tanta voglia di tornare, proverò a farlo più in fretta possibile. Ora – ha detto a forzaroma.info – ho bisogno di recuperare fisicamente e tornare prima possibile”.