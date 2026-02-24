Ferguson è ancora in Inghilterra, il rientro è sconosciuto

L'irlandese qualche giorno fa era tornato in Inghilterra per sottoporsi ad alcuni accertamenti alla caviglia e ancora non è tornato a Roma

Evan Ferguson è ancora in Inghilterra. L'irlandese nei giorni scorsi è tornato a Brighton, club proprietario del cartellino, per fare un punto sulla situazione del problema che continua ad accusare alla caviglia e non è ancora rientrato a Roma. L'attaccante, come scrive Il Tempo, si è recato il Inghilterra per effettuare una serie di consulti, come richiesto dalla sua società intenzionata a vederci chiaro visti i ripetuti stop dell'attaccante, ma a quanto pare non è stata presa ancora nessuna decisione. Ferguson al momento ancora non è rientrato nella capitale e il Brighton non ha deciso o comunicato come verrà gestita la situazione.