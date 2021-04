C’è Belotti nel mirino di Tiago Pinto

La Roma scandaglia il mercato alla ricerca del centravanti del futuro. In attesa di capire chi siederà sulla panchina del prossimo anno e quella che sarà la decisione su Dzeko – attaccante di 35 anni da 7,5 milioni netti a stagione – gli intermediari di mezza Europa sono stati allertati sul fatto che al momento la priorità è quella di ingaggiare un nuovo numero 9 da affiancare a Borja Mayoral.

Come raccontato da Forzaroma.info, tra i nomi ventilati a Tiago Pinto negli scorsi giorni c’è quello di Andrea Belotti, capitano del Torino e autore di 11 gol i 2211 minuti disputati in campionato, si legge su Il Tempo. Il “Gallo” è stato proposto da un intermediario di fiducia del club, ma la sua situazione non è affatto semplice: nonostante un contratto in scadenza nel 2022 Cairo (se non si dovesse arrivare al rinnovo) è comunque intenzionato a chiedere una cifra importante e soprattutto non ci sarà alcuna cessione prima della fine dell’Europeo che Belotti disputerà con l’Italia. Il classe 1993 ha raggiunto la piena maturità calcistica e il suo obiettivo è portare il Toro alla salvezza, ma poi la voglia è quella di provare a fare il salto di qualità e di mettersi alla prova su un palcoscenico più importante e stimolante: un identikit che corrisponde a quello della Roma, ma la lista di Pinto per l’attacco è lunga.