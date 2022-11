Cambia ragione sociale: ora è As Roma srl. L’aumento di capitale sale a 520 milioni

Va ricordato che una buona parte dei soldi stanziati dai Friedkin sono già stati versati nel club attraverso i finanziamenti, che verranno poi convertiti in capitale

La famiglia Friedkin modifica ancora la Roma, questa volta segnando un cambiamento epocale. Nell’assemblea straordinaria tenutasi a fine ottobre in seguito all’uscita dalla Borsa, si è deliberata la trasformazione della ragione sociale da «spa» a «srl». Fu il presidente Evangelisti nel 1967 a convertire la Roma da semplice associazione sportiva a società per azioni, in una profonda opera di risanamento finanziario. Lo riporta Il Tempo.